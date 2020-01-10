Уволенному главврачу из Астрахани снизили штраф за избиение подчиненной

В Астрахани областной суд оставил в силе приговор бывшему главврачу детской больницы Игорю Ливинсону к выплате штрафа за побои в отношении подчиненной. В ноябре он был приговорен к штрафу в размере 20 тысяч рублей. На прошедшем заседании по обжалованию приговора сумма штрафа была снижена до 10 тысяч рублей, по данным «Интерфакса». «РИА Новости» сообщает, что сумму уменьшили до 5 тысяч рублей.

В сентябре минувшего года мужчина ударил заведующую консультативной поликлиникой при больнице Наталью Мартынюк и разбил об пол ее телефон. Ливинсон был уволен по решению и. о. министра здравоохранения региона Федора Орлова.

Причиной конфликта, который перерос в физическое противостояние, стали управленческие решения со стороны руководителя медорганизации. Утверждалось, что Ливинсон нарочно снижал зарплаты неугодным сотрудникам, склоняя их к увольнению, а на освободившиеся должности назначал своих людей.

Бывший главврач являлся членом генерального совета «Единой России». Он был исключен по собственному желанию, как сообщал «Интерфакс».