Потенциально опасная погода из-за гололеда продержится в Москве до конца недели

Синоптики продлили действие «желтого» уровня погодной опасности в столичном регионе до утра воскресенья, 12 января.

Напомним, что накануне, 9 января, Гидрометцентр предупреждал москвичей об опасности из-за гололедицы, которая должна была продержаться в столице и области до полудня субботы.

Однако теперь метеорологи заявляют, что действие «желтого» погодного уровня продлится до воскресенья.

«Погода потенциально опасна», — приводит сообщение Росгидромета агентство городских новостей «Москва».

По информации синоптиков, в предстоящие выходные в столице прогнозируются околонулевые температуры, будет идти снег.