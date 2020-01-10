Облачную погоду без осадков и +1 градус обещают москвичам 10 января

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 10 января.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве 10 января 2020 года составит -1..+1, по области — -3..+2 градуса. Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

Такие погодные условия, нехарактерные для зимних месяцев и сохраняющиеся в течение длительного времени, по мнению специалистов, провоцируют нарушение биологических ритмов, снижение функциональных резервов организма, ухудшение общего состояния, вегетативные нарушения нервной системы и снижение обменных процессов не только у метеозависимых, но и у вполне здоровых людей.