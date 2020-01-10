Москвичей предупредили о "желтой" погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за тумана.

Напомним, что ранее в столичном регионе было объявлено предупреждение из-за гололедицы, которая сохранится в Москве и области до утра воскресенья, 12 января.

Согласно информации, размещенной на сайте Гидрометцентра, теперь синоптики предупредили москвичей об опасности из-за сильного тумана, который опустится на город вечером в пятницу и продержится до утра субботы, 11 января.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеорологов.