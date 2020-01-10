Число российских медицинских журналов, уличенных в плагиате, увеличилось вдвое

Более 869 статей из 263 российских научных журналов были отозваны за нарушение авторской этики по решению профильной комиссии РАН. В этом числе названы 17 медицинских журналов, передает «Медвестник». Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы.

Авторов обвиняют в недобросовестном заимствовании, самодублирующих публикациях и частичном пересечении авторов в двух статьях с совпадающим текстом.

Антилидерами среди изданий, публикующих статьи о медико-биологических и фармацевтических науках стали «Вестник Балтийского федерального университета имени Канта», «Вестник новых медицинских технологий» и «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры».

Бывший сотрудник Национального научного фонда США Герсон Шер заявил, что эти данные подтвердят опасения многих о том, что Россия не идет по правильному пути в науке, передает журнал Science. Шер Герсон является автором книги о научном сотрудничестве США и РФ. По его убеждениям, российская наука пронизана плагиатом и самоплагиатом тем, что называется «авторством в подарок», когда имя ученого вносится в список соавторов, хотя он никак не участвовал в создании работы.

Гендиретор компании «Антиплагиат» Юрий Чехович полагает, что большинство случаев недобросовестного авторского заимствования связано с самоплагиатом. По данным его компании, порядка 70 тысяч публикаций из 4,3 миллиона российских текстов опубликованы как минимум дважды.

Большинство редакций, попавших в список комиссии РАН, запустили процедуру выяснения обстоятельств с плагиатом в работах авторов. Известно, что журналу «Судебно-медицинская экспертиза» удалось снять с себя этические претензии.

Известно, что российские ученые чаще предпочитают публиковаться в отечественных журналах в отличие, например, от своих коллег из Польши, Германии или Индонезии. Это связывают с низкими требованиями со стороны местных научных редакций.

Ранее «Диссернет» заявлял, что каждый пятый ректор в России пренебрегал академической этикой.