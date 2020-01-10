Администрация Урюпинска не готова вернуть главреду газеты место с компенсацией

Главному редактору «Урюпинской правды» Ольге Шушлебиной, по мнению её адвоката, незаконно уволенной после публикации фотографий в неправильном порядке, предложили забрать иск и вернуться к работе, но только на словах, сообщает «Российская газета».

Представитель администрации города Урюпинск на суде сказал, что если Шушлебина заберет иск, то с 13–14 января сможет приступить к своей старой работе. При этом на предложение Шушлебиной официально оформить мировое соглашение о восстановлении с компенсацией он ответил отказом.

Судебное заседание будет открытым и пройдет 17 января 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что главный редактор «Урюпинской правды» была уволена главой администрации города Юрием Хорошеньковым после того, как в газете фото местного депутата поместили выше фото федерального политика.