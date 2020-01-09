Выигравшая миллиард рублей жительница Подмосковья не планирует менять свою жизнь

Жительница Московской области Надежда Бартош стала обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотерей «Столото», до настоящего момента имя владельца счастливого билета не раскрывалось.

Забрать деньги пришла жительница Подмосковья Надежда Бартош. Вместе с ней были ее дочь, подарившая ей лотерейный билет, а также супруг. По словам женщины, она приобретает лотерейные билеты несколько раз в год, главным образом, по праздникам.

Узнав 3 января, что стала миллиардером, Бартош сначала рашила, что это ошибка и трижды перепроверяла информацию.

Супруги Бартош утверждают, что не намерены никак менять свою жизнь в ближайшее время и планируют развивать семейный бизнес, а на память о выигрыше купить украшение.