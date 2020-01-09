Урюпинский чиновник уволил главреда газеты, поместившую фото не в том порядке

Глава администрации города Урюпинск Юрий Хорошеньков уволил главного редактора муниципальной газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину предпенсионного возраста без указания причин, передает «Российская газета».

В вину, как утверждается, Шушлебиной вменялось размещение фотографии политика федерального уровня визуально ниже областного депутата. При этом сам Хорошеньков эти данные комментировать не стал, заблокировав номер корреспондента «Российской газеты».

Для увольнения Шушлебиной воспользовались 278-й статьей Трудового кодекса («Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации»; какое именно из них использовано, не сообщается). Это, по мнению адвоката журналистки Дениса Мартинкова, незаконно по двум причинам: во-первых, Шушлебина находится в предпенсионном возрасте, а во-вторых, она принимала участие в освещении предвыборной кампании, а значит, по закону «О СМИ» её нельзя уволить на таких основаниях в течение года.

Женщина намерена в судебном порядке вернуть себе свою должность. В её поддержку выступили 19 редакторов местных изданий, отправив соответствующее письмо в администрацию Волгоградской области.

Ранее Sobesednik.ru писал о самарском журналисте Максиме Мельникове, который был вынужден уволиться из «Самарской газеты» по собственному желанию после критического выступления со стендапом про региональную журналистику.

Кроме того, в октябре в городе Пыть-Яхе всех сотрудников телеканала «Пыть-Яхинформ» угрожали проверить на полиграфе из-за опубликованных в интернете неудачных дублей из записи обращения мэра Александра Морозова.