Сбившего 17-летнюю девушку и признавшего вину бизнесмена освободили в зале суда

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия принял решение освободить из-под ареста бизнесмена Галуста Пилосяна, сбившего насмерть 17-летнюю девушку, сообщает «Тайга.инфо».

По данным издания «Номер один», автомобиль, на котором он был в этот момент, принадлежал секретарю регионального отделения «Единой России», вице-спикеру Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову.

Подсудимый признал вину, однако при рассмотрении ходатайства следствия суд учел сердечно-сосудистые заболевания Пилосяна, наличие трех детей на его иждивении и постоянного места жительства.

Пилопсян занимается производством мучных изделий, а также является гендиректором и соучредителем ООО «БайкалСнабСтрой».