Самыми редкими именами для рожденных в 2019 году стали Порфирий и Милорада

София и Артем оказались наиболее востребованными именами для новорожденных девочек и мальчиков в ушедшем году.

Об этом свидетельствуют данные Единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС), пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФНС.

Чаще всего младенцев мужского пола в прошлом году называли именами Артем, Александр, Михаил и Иван, а женского – София, Виктория, Анна, Мария и Алиса. Наименее популярными оказались имена Порфирий, Властислав, Посейдон, Елисей и Ладамир, а также Милорада, Феоктиста, Златослава, Капитолина, Сентябрина, Матрена и Дива.

Отмечается, что с 2018 года мальчиков в России рождается больше, чем девочек (51,45%). По 37% рождений приходится на первого и второго ребенка в семье, третий появляется в 17% случаев.