Постройки на полигоне в Шиесе по решению суда должны снести в течение месяца

Арбитражный суд Архангельской области признал незаконными постройки компании ООО «Технопарк» на станции Шиес, сообщает «Новая газета».

Согласно его решению, объекты должны быть снесены в течение месяца. Это приведет к полной остановке строительства на Шиесе, отмечает газета.

Такой вердикт суд вынес в ответ на иск администрации муниципального образования «Урдомское», предъявленный ГБУ Москвы «Автомобильные дороги» и ООО «Технопарк». По версии застройщика, эти объекты были временной инфраструктурой, а их оппоненты настаивали, что они были капитальными, что не предусматривается условиями землепользования.