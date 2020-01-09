Почти 70% россиян уверены, что выполнят данные себе на Новый год обещания

Различные обещания на Новый год дают себе 34% взрослых россиян, 69% из них эти обещания выполняют.

О том, что каждый третий россиянин дает себе те или иные установки на ближайший год, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, передает ТАСС.

Отмечается, что чаще всего такие обещания дают люди 25-34 лет (49%). Наиболее охотно этой традиции следуют жители городов-миллионников (42%) и городов с населением 500-950 тысяч жителей (43%).

Согласно результатам исследования, 5% респондентов намерены уделять больше внимания близким. Серьезно заняться здоровьем собираются 4% опрошенных. По 3% планируют активнее зарабатывать и заниматься спортом, а также сменить или найти работу и бросить курить.

По мнению 69% россиян, в течение года им удается выполнить свои обещания. Еще 24% респондентов признались, что они обычно не могут их реализовать.