Компенсацию проезда волонтеров до мест ЧС в России могут сделать обязательной

В Совфеде предлагают сделать обязательной оплату проезда добровольцам, которые участвуют в ликвидации последствий ЧС.



Об этом рассказал глава комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов, пишет «Парламентская газета».

«Данный запрос возникает в связи с тем, что фактически желающих волонтеров больше, чем тех волонтеров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно», – пояснил Кутепов. Сенатор обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой обозначить позицию ведомства о возможности закрепить в законе о благотворительной деятельности порядок, по которому добровольцам будут в обязательном порядке оплачивать проезд к месту ЧС и обратно.

Кроме того, Кутепов попросил сообщить, в ликвидации последствий скольких ЧС принимали участие добровольцы и какому числу волонтеров оплатили проезд.

В соответствии с поправками к закону «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», которые были приняты в 2018 году, доброволец имеет право на поддержку в виде предоставления ему питания, формы, оборудования, средств защиты и помещения во временное пользование, оплаты проезда до места назначения и обратно, медстраховки, страховки жизни или компенсации за такие расходы. Меры поддержки должны быть прописаны в договоре, который доброволец заключает с волонтерской организацией.