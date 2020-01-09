Историка Олега Соколова перевели в московское СИЗО после экспертизы

Адвокат историка Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный был переведен из Центра психиатрии имени Сербского, в котором проводилась его психолого-психиатрическая экспертиза, в московское СИЗО, передает «Интерфакс».

«Экспертиза вошла в заключительную стадию, однако могут быть назначены дополнительные исследования», — поясняет он.

Ранее адвокат опроверг появившуюся в СМИ информацию о предварительных результатах экспертизы. В декабре, по его словам, следствие завершило активную фазу по делу Соколова.