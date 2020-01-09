ФСИН уже в 2020 году может заняться трудоустройством заключенных колоний

Пресс-служба ФСИН сообщила о намерении ведомства заняться организаций трудоустройства заключенных ещё до их освобождения из колонии, сообщает ТАСС.

Это предлагается делать с помощью информационно-аналитической базы вакансий «Работа в России», где осужденные смогут разместить свое резюме и откликаться на вакансии, что позволит наладить контакт с потенциальным работодателем заранее.

«В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу», — заявил представитель пресс-службы.

Сервис может начать массово применяться в российских тюрьмах и колониях уже в 2020 году.

Также сегодня в Государственную думу был внесен законопроект, обязующий мобильных операторов прекращать оказание услуг абоненту при получении «письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС [уголовно-исправительной системы]», о разработке которого ранее уже сообщал Sobesednik.ru.