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08 января, среда

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ФСИН уже в 2020 году может заняться трудоустройством заключенных колоний

Общество
12:46, 09 января 2020

Пресс-служба ФСИН сообщила о намерении ведомства заняться организаций трудоустройства заключенных ещё до их освобождения из колонии, сообщает ТАСС.

Это предлагается делать с помощью информационно-аналитической базы вакансий «Работа в России», где осужденные смогут разместить свое резюме и откликаться на вакансии, что позволит наладить контакт с потенциальным работодателем заранее.

«В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале "Работа в России" и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу», — заявил представитель пресс-службы.

Сервис может начать массово применяться в российских тюрьмах и колониях уже в 2020 году.

Также сегодня в Государственную думу был внесен законопроект, обязующий мобильных операторов прекращать оказание услуг абоненту при получении «письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС [уголовно-исправительной системы]», о разработке которого ранее уже сообщал Sobesednik.ru.

 

Рубрика: Общество

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