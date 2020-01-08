В Тюмени сотрудники ГИБДД избили не сопротивлявшегося водителя и его жену

Тюменский районный суд счел, что избитый сотрудниками ГИБДД мужчина не оказывал сопротивления, сообщает портал «72.ru».

К такому выводу суд пришел, изучив видео, сделанное его женой, а также показания свидетелей.

По данным «Урал. МБХ медиа», в протоколе задержания, который составили сотрудники ДПС, было указано, что находившиеся в автомобиле люди были в состоянии алкогольного состояния и оказывали сопротивление.

Жена водителя Екатерина Данекина рассказала, что 5 января её мужа насильно вытащили из транспортного средства и избили сотрудники ГИБДД: «Муж кричал им: "Подождите, я выйду сам! Вот документы", но они не реагировали... Когда я пыталась оттолкнуть сотрудников ДПС, один из них схватил меня за волосы, утащил за патрульную машину и начал избивать, пинать ногами».

При этом, по её словам, она действительно незадолго до инцидента немного выпила, но «была в адекватном состоянии», а её супруг был в абсолютно трезвом состоянии, и когда он «дышал в трубку у них в машине», прибор показал 0 промилле алкоголя в его крови.

«На видео с их регистратора видно всё с самого начала. Там видно, как меня начали бить, мы не боимся этого видео, главное, чтобы оно не пропало, мы поэтому придаем всё огласке», — говорит она.

Начальник отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова заявила, что «по данному факту будет проведена проверка».