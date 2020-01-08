В СК закончили расследование схемы, по которой Цеповяз в колонии ел икру и крабов

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой отбывал наказание осужденный почти на 20 лет Вячеслав Цеповяз.

В 2018 году в СМИ начали появляться фотографии и видео, на которых он с другими заключенными жарит шашлык, ест икру и крабов.

По словам Петренко, дело вскоре будет передано в суд. Также она уточнила, что они обвиняются в превышении должностных полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ.

«По данным следствия, руководители колонии с 2011 по 2015 год на ее территории незаконно организовали пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Для трудоустройства на эти производственные объекты они заключили договоры со знакомыми и родственниками заключенных», — приводит её слова ТАСС.

«Так, осужденные, в том числе Цеповяз, под предлогом участия в общественной жизни колонии были необоснованно переведены на облегченные условия отбывания наказания. Впоследствии ряд заключенных был освобожден условно-досрочно», — пояснила представитель СК.

При этом расследование по делам других сотрудников ФСИН, работавших в колонии продолжается, отмечает агентство.

Максимальный срок наказания по предъявленной обвиняемым статье УК РФ составляет четыре года лишения свободы.