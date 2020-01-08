У Совбеза Украины есть имена двух человек, которые не сели на разбившийся Boeing

Два пассажира потерпевшего крушение под Тегераном рейса PS 752 не сели в самолет, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Обращаю ваше внимание, что на рейс сели 167 граждан. Два гражданина не сели на рейс, который отправлялся из Тегерана. Имена тех, кто сидел, СНБО имеет», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, эти лица не являются гражданами Украины.

По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, вскоре авиакомпания опубликует список погибших в катастрофе.

Среди погибших — 11 граждан Украины, девять из которых были членами экипажа.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко также отметил, что в ходе переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом они «договорились тесно координировать» работу по установлению причин крушения, передает ТАСС.

Ранее Sobesednik.ru писал, что власти Украины приняли решение запретить полеты над Ираном до установления причин катастрофы.