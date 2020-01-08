Эксперты рассказали о риске загрузить вирус через зарядку в общественном месте

Эксперты рассказали о возможности заражения вредоносными программами мобильных устройств при использовании общественных зарядных устройств.

Подобная зарядка мобильного может привести не только к загрузке вируса, но и к сбору персональных данных с целью «их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям», считает эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин. Он предупреждает, что дополнительное оборудование в зарядное устройство могут установить как злоумышленники, так и его производители, передают РИА Новости.

Опасность, по мнению замруководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергея Никитина, возникает из-за того, что в обычных USB-кабелях есть четыре провода, из которых только два используются непосредственно для зарядки, а два других предназначены для передачи данных. «Возможно злонамеренное воздействие, когда либо в кабель для зарядки встраивается специальное устройство, либо в само зарядное устройство могут добавить маленький компьютер. И когда вы подключаете ваш гаджет для зарядки, вы его подключаете к какому-то другому устройству», — поясняет он.

Никитин отмечает, что хотя на настоящий момент это в «больше[й мере] концепт», но с учетом распространения мест для зарядки в метро, на остановках транспорта и в других общественных местах вполне вероятно применение таких средств мошенниками: «Злоумышленники могут получить, таким образом, доступ к вашему устройству. Тот маленький компьютер, который там стоит, заражает ваше устройство, передает на него зловредный код, исполняет его, и после этого злоумышленник имеет доступ к телефону», — описывает Никитин гипотетический сценарий подобной атаки.

Для защиты от этого Старостин рекомендует избегать подключение к неизвестным устройствам или «использовать специальную защиту, например переходник, в котором есть контакты для зарядки, но отсутствуют контакты, отвечающие за передачу данных».

В компании Avast для обеспечения безопасности рекомендовали «приобрести портативный блок питания или USB-кабели, в которых провода передачи данных были удалены, чтобы кабель мог только заряжать устройство». При отсутствии таких аксессуаров Никитин советует заряжать телефон, к примеру, от пауэрбанка (внешнего аккумулятора), который подключен к неизвестному устройству, так как «есть некоторые пауэрбанки, которые не передают данные через себя».