Единый реестр по проверке счетчиков позволит избавиться от бумажных свидетельств

В Росстандарте рассказали о новых правилах проверки счетчиков, результаты которой будут заноситься в единый реестр ФГИС «Аршин», передает «Российская газета».

Представители ведомства пояснили, что занесение данных проверки будет происходить в течение суток после её проведения.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, это поможет избежать мошенничества в этой сфере: «Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов».

По новым правилам, граждане смогут самостоятельно узнать о текущем состоянии своего счетчика и о дате, когда они должны провести проверку, введя заводской номер прибора в реестр.

Бумажные свидетельства, как отмечается, останутся, но начнут выдаваться лишь по желанию владельца счетчика и будут носить исключительно информационный характер.