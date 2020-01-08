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Единый реестр по проверке счетчиков позволит избавиться от бумажных свидетельств

Общество
13:35, 08 января 2020

В Росстандарте рассказали о новых правилах проверки счетчиков, результаты которой будут заноситься в единый реестр ФГИС «Аршин», передает «Российская газета».

Представители ведомства пояснили, что занесение данных проверки будет происходить в течение суток после её проведения.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, это поможет избежать мошенничества в этой сфере: «Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов».

По новым правилам, граждане смогут самостоятельно узнать о текущем состоянии своего счетчика и о дате, когда они должны провести проверку, введя заводской номер прибора в реестр. 

Бумажные свидетельства, как отмечается, останутся, но начнут выдаваться лишь по желанию владельца счетчика и будут носить исключительно информационный характер.

Теги: #Тарифы и цены

Рубрика: Общество

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