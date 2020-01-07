ВТБ подал в суд на Мозамбик в связи с невыплатой долга по кредиту в $535 млн

Банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона на Мозамбик, взявший у него кредит в 535 миллионов долларов на покупку систем защиты береговой линии и судов для ловли тунца, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что всего Мозамбик взял на эти цели порядка 2 миллиардов долларов в 2013 и 2014 годах у банков Credit Suisse, ВТБ и BNP Paribas. По версии правительства США, это была хорошо продуманная коррупционная схема.

Сделку контролировал экс-министр финансов страны Мануэль Чанг, которого подозревают в сокрытии данных о кредитах во время ухода в отставку в 2015 году. При этом, когда в 2016 году МВФ обнаружил долг Мозамбика, в стране был объявлен дефолт, а новый министр финансов Адриану Малейне 23 мая пояснил, что долг ВТБ выплатить не удалось.

«Мозамбикские власти не говорят нам ни нет, ни да, нервно реагируют на комментарии. У нас есть юридический путь — предъявление претензий. Мы будем вынуждены это сделать: подавляющая часть кредитов у нас застрахована, но чтобы получить возмещение, потребуется предъявить соответствующие претензии правительству Мозамбика», — заявил глава компании ВТБ Андрей Костин в ноябре 2019 года.

Ранее в США трех сотрудников Credit Suisse обвинили в участии в мошеннической схеме по краже 2 миллиардов долларов.