В связи с праздниками в WhatsApp участились случаи банального мошенничества

В мессенджере WhatsApp получили распространение «новогодние» мошеннические рассылки, которые под видом поздравлений провоцируют пользователей перейти по ссылке на сторонние сайты. По данным портала GizChina, мошенники начали активно применять такие сообщения с января этого года.

Как сообщается, перешедшие по ссылке пользователи могут подвергнуться воздействию агрессивной рекламы, а также их могут вынудить предоставить доступ к конфиденциальным данным либо оформить подписку на нежелательные услуги.

Портал также отмечает, что «новогодний вирус» является не более чем довольно примитивной мошеннической схемой, но в связи с большим количеством поздравлений, пересылаемых пользователями в праздничный период, её эффективность может заметно возрасти.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал об уязвимости, которая позволяла злоумышленникам влиять на работоспособность мессенджера на мобильных устройствах участников группового чата.