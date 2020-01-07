Постпреда Свердловской области в Москве заподозрили в браконьерстве

Пресс-служба ГУ МВД Московской области сообщила о задержании в Раменском районе Подмосковья двух мужчин, подозреваемых в браконьерстве, при этом один из них, по информации источника ТАСС, — постоянный представитель Свердловской области в Москве Александр Овчаров.

«По данному факту проводится проверка, устанавливается причастность мужчин к незаконной охоте. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», — заявили в МВД.

Задержание было произведено по информации местного лесничего, сообщившего о несанкционированном въезде на территорию, позднее правоохранители обнаружили в охотхозяйстве тушку убитой косули.

Информацию о задержании Овчарова также независимо опубликовал канал РЕН ТВ.

«Задержания лиц, указанных в ряде российских СМИ, сотрудниками полиции не производилось, уголовное дело по факту незаконной охоты не возбуждалось, указанные лица к административной и иной ответственности не привлекались», — заявили в пресс-службе правительства Свердловской области изданию «66.ру».

«Новая газета» сообщает, что ей не удалось дозвониться ни до самого Овчарова, ни до постпредства Свердловской области в Москве.