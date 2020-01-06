Найденный под Смоленском прах генерала армии Наполеона перезахоронят во Франции

Останки погибшего под Смоленском соратника Наполеона, обнаруженные в ходе раскопок, будут перевезены из России в Париж.

Поиск останков генерала Гюдена был одной из основных задач российско-французской археологической экспедиции, которая началась летом 2019 года под руководством историка Пьера Малиновского, пишет ТАСС.

Генерал-лейтенант Шарль-Этьен Гюден де ла Саблоньер погиб в августе 1812 года в возрасте 42 лет в бою при Валутиной Горе. «Наполеон, хорошо знавший его еще со времен учебы в кадетской школе в Бриенн-ле-Шато и включавший в круг близких соратников, считал его гибель личной утратой», – рассказал историк. В память о Гюдене названа одна из улиц Парижа, его имя выгравировано на Триумфальной арке.

Наполеон приказал похоронить генерала в старой крепости Смоленска, однако со временем место погребения было забыто. В июле останки Гюдена были обнаружены при раскопках на территории Королевского бастиона, теперь их ожидает репатриация во Францию.

Предположительно, прах генерала будет захоронен в военном пантеоне Дома инвалидов. На мемориальную акцию планируется пригласить президентов обеих стран.