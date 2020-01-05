В Ростове разыскивают вооруженного мужчину, представившегося сотрудником ФСБ

В Ростове-на-Дону ищут вооруженного мужчину, который пытался проникнуть в Дом народного творчества, пишет ТАСС. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В СМИ уже появились кадры с охранного поста. Мужчина покинул здание культурного учреждения сразу после того, как сотрудник охраны обнаружил в его сумке на интроскопе нож и устройство, похожее на пистолет. Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина представился на входе сотрудником ФСБ.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины, который пытался пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества», — сообщает пресс-служба УМВД.