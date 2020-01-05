В ОП РФ назвали беспричинными попытки скорректировать возраст вступления в брак

Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая прокомментировала планы Минюста о внесении изменений в Семейный кодекс.

Ранее в ведомстве заявили о намерении в феврале 2021 года внести в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об актах гражданского состояния», в статьи, касающиеся возраста вступления в брак.

«Общественная палата крайне настороженно относится к предложениям корректировки возраста вступления в брак. У нас нет причин ни для его снижения, ни для увеличения», — цитирует Гурцкую «РИА Новости».

Но глава комиссии ОП РФ отметила, что стране необходим единый подход для условий, в которых возможно заключение брака в возрасте до 16 лет: «Мы не должны допустить, чтобы, ссылаясь на местные традиции, позволили юным россиянам, фактически детям, заключать браки».

Сегодня закон позволяет вступать в брак в возрасте 18 лет, но органы местного самоуправления могут разрешить заключать брак и гражданам, достигшим возраста 16 лет. Для этого необходима уважительная причина, которой чаще всего становится беременность девушки.