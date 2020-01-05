Семья покусанной енотом девочки вернула деньги за билет в контактный зоопарк

Директор контактного зоопарка в Екатеринбурге согласился вернуть деньги за билет и оплатить лечение девочке, которую покусал енот, пишет портал V1.ru.

Ранее семья пострадавшей посетительницы намеревалась обратиться в прокуратуру, а владельцы развлекательного бизнеса предлагали возместить лишь часть затрат на билет, высчитав оттуда сумму за посещение комнаты с енотами. Теперь конфликт между предпринимателем и горожанами исчерпан.

Тем не менее местное управление СК РФ начало проверку по этому факту. Сотрудники определят, имеются ли в деятельности организации признаки нарушения статьи УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья потребителей.

В России вступили в силу нормы закона «Об ответственном обращении с животными», которые сделали работу контактных зоопарков нелегальными. Опрос 2ГИС показал, что многие предприниматели намерены закрыть питомцев в клетки и продолжить работу в формате обычного зоопарка, пишет «РИА Новости».

Портал АБН писал, что в Северо-Западном управлении Росприроднадзора сотрудники начали конфисковывать диких животных, запрещенных к содержанию. В перспективе они будут направлены в реабилитационные центры, где специалисты будут решать, готово ли животное вернуться в дикую природу. Если нет, его будут передавать специализированным приютам.