Посольство РФ в Кении обратилось к гражданам из-за нападения на базу США

Посольство РФ в Кении предупредило россиян, находящихся в стране, об опасной обстановке. Утром боевики группировки «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу США неподалеку от границы с Сомали на северном побережье Кении, пишет «Коммерсантъ».

Вооруженные силы Кении сообщили об успешном отражении попытки проникнуть на территорию аэродрома военной базы. Во время сопротивления были ликвидированы четыре боевика.

Посольство РФ в Кении просит граждан избегать мест массового скопления людей, проявлять бдительность, а при возникновении чрезвычайных ситуаций сообщать об этом в посольство.

Прим. Sobesednik.ru: «Аш-Шабаб» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда.