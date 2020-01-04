В ГД внесут закон об административном наказании за пропаганду наркотиков в Сети

Премьер министр России Дмитрий Медведев распорядился отправить закон об ответственности за пропаганду наркотиков в интернете в Госдуму, передает «Интерфакс» со ссылкой не интернет-портал правовой информации.

Законопроект предполагает внесение в административный кодекс поправок, вводящих ответственность за пропаганду наркотиков в Сети.

Позицию правительства в парламенте будет представлять заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать законопроект, который бы установил за это уголовную ответственность, через два дня депутаты от «Справедливой России» внесли в ГД соответствующую инициативу, в которой предлагалось наказывать за данное правонарушение сроком до семи лет лишения свободы, однако в тот же день документ был отправлен на доработку.