Сообщивший в новогоднюю ночь о бомбе на главной площади Хабаровска задержан

Против мужчины, сообщившего в новогоднюю ночь о бомбе на главной площади Хабаровска, возбуждено уголовное дело, он признал свою вину, объяснив выходку хулиганством, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное УМВД.

Сообщение о минировании поступило в 00:10 в ночь с 31 декабря на 1 января. Мужчина сообщил, что бомба заложена на площади имени Ленина. В течение 40 минут около 130 сотрудников правоохранительных органов проводили проверку у ледового городка, но не обнаружили взрывного устройства.

Мужчина 39 лет был задержан в хостеле. Против него заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, а в качестве меры пресечения суд установил ему подписку о невыезде.

Ранее Sobesednik.ru писал, что с 28 ноября до конца декабря в Москве по ложным сообщениям о минированиях зданий было эвакуировано более миллиона человек. Подобные случаи были зафиксированы и в других городах страны.