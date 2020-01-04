Почти 60% рассмотренных заявлений на ипотечные каникулы были одобрены ЦБ

Центральный банк сообщил о намерении доработать закон об ипотечных каникулах в соответствии с возникающими проблемами при его использовании, передает ТАСС.

В течение третьего квартала 2019 года от граждан пришло 9,8 тысяч заявлений о предоставлении ипотечных каникул, из которых в 44% случаев запрошены дополнительные документы. 58,5% из рассмотренных прошений были одобрены.

Возможность обратиться с подобной просьбой к регулятору появилась у россиян 31 июля 2019 года со вступлением в силу соответствующего закона, согласно которому позволяется отсрочить выплату по кредиту, либо увеличить её, при этом не изменяя общую сумму.

По информации Банка России, чаще всего отрицательный ответ дают гражданам, которые не смогли подтвердить, что находятся в трудной жизненной ситуации. Также в ЦБ рассказали, что «в подавляющем большинстве случаев заемщики на период ипотечных каникул просят приостановить платежи на определенный срок, существенно реже предъявляются требования о снижении размера ежемесячного платежа».