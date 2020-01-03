В Кемеровской области возбудили дело по сообщениям о насилии в СИЗО №4

СКР возбудил уголовное дело после появления видео с избиением заключенных в СИЗО-4 Анжеро-Судженска Кемеровской области.

Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

По версии следствия, весной 2017 года сотрудники СИЗО, выводя заключенных из камеры для обыска и досмотра, нанесли им удары руками по голове.

«На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении. Установлены личности заключенных, которые подверглись избиению», — указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что сотрудники учреждения были допрошены. Следователи установили, что в тот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 (лечебно-исправительное учреждение) города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. «В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ-21», — говорится в сообщении СК.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что видео, на котором сотрудники ФСИН бьют заключенных, опубликовал правозащитный проект Gulagu.net, после чего информация появилась в СМИ. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту публикаций.