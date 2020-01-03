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В Кузбассе началась проверка в связи с публикациями об избиении заключенных

Общество
13:01, 03 января 2020

Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку по информации СМИ о применении насилия к заключенным в СИЗО-4.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. «Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц. О ее результатах оповестят дополнительно.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что проект Gulagu.net опубликовал видео 2017 года, на котором зафиксировано грубое обращение с заключенными СИЗО-4 в Кемеровской области. На нем видно, как сотрудники ФСИН выводят шестерых мужчин из камеры для проведения осмотра помещения. Каждый человек из шеренги получает удары по голове или по спине. Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин направил заявления с требованием разобраться в ситуации в СК, ФСИН, Генпрокуратуру и Минюст.

 

Рубрика: Общество

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