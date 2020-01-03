Города РФ, где чаще матерятся, имеют более высокий потенциал для роста экономики

«Часто» и «довольно часто» нецензурные выражения слышат примерно 18% жителей крупных и средних российских городов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ, которые опубликовала «Российская газета».

Согласно данным экспертов, чаще всего ненормативную лексику можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске и Сургуте. Меньше всего же матерятся жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Исследователи выяснили, что населенные пункты, где часто используется ненормативная лексика, отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, плохим качеством дорог, а также пренебрежительным отношением людей к своему здоровью. Жители этих городов чаще берут кредиты, в том числе у «серых» кредиторов.

Города с более «чистой» речью, по наблюдению экспертов, отличаются более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, а также интересом к занятиям спортом и более заметной заботой о собственном здоровье, а также потребностью в получении высшего образования и в целом к личностному развитию. Кроме того, жители таких городов чаще делают банковские вклады и охотнее питаются вне дома.

Вместе с тем, по словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, население городов с распространенной ненормативной лексикой гораздо активнее в части создания малого и среднего бизнеса. «А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели», — отметил Зубец.