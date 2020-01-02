Правозащитники выложили в сеть кадры грубого обращения с заключенными в Кемерове

Проект Gulagu.net опубликовал видео 2017 года, на котором зафиксировано грубое обращение над заключенными в СИЗО-4 в Кемеровской области, пишет «Дождь».

На видео видно, как сотрудники выводят шестерых мужчин из камеры для проведения осмотра помещения. Каждый человек из шеренги выходящих из камеры получает удары по голове или по спине.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в своем Facebook заявил, что уже направил заявления с требованием разобраться в ситуации в Следственный комитет, ФСИН, Генпрокуратуру и Минюст.

«Если генералы и руководство УИС не признают проблемы, значит, и решать её не будут. Потому, когда они забьют еще одного, как это было в такой же атмосфере 8 декабря в ИК-6 УФСИН по Брянской области, и начнут лгать про "эксцесс исполнителя", нужно не лукавить, а говорить прямо — пытки носят системный характер и применяются сотрудниками ФСИН во многих регионах страны», — пишет Осечкин.