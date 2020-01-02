Мужчина хотел выкрасть из дома сотрудника СПбГУ пиво и IQOS

Сотрудник управления инвестиций СПбГУ обратился в правоохранительные органы с заявлением о покушении на кражу, пишут «Невские новости».

Утром 1 января он услышал шум на своей кухне. Там он обнаружил неизвестного, у которого в руках находились две бутылки шампанского и пиво, которые тот достал из холодильника.

Подозреваемый скрылся с места преступления, а пострадавший позже не обнаружил на месте две системы нагревания табака IQOS, цена каждой из которых — три тысячи рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что на вид подозреваемому 30-35 лет, рост — 170-180 сантиметров, опрятно одетый, с рюкзаком.