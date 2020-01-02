МЧС просит ввести принудительную эвакуацию в связи с летними инцидентами на Амуре

МЧС опубликовало на портале проектов и нормативных правовых актов документ, предлагающий изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пишет ТАСС.

Новым документом предлагается включить техногенные и природные чрезвычайные ситуации в перечень событий, в связи с которыми спасательные службы смогут принудительно эвакуировать граждан с места происшествия, пишет ТАСС. До сих пор эти меры были прописаны только в отношении чрезвычайных положений и контртеррористических операций.

Глава МЧС Евгений Зиничев пояснил, что норма предлагается в связи с тем, что во время наводнений в Амурской области минувшим летом некоторые граждане отказывались от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. Из-за этого силам МЧС приходилось держать на территории спецтехнику и плавсредства, которые были остро необходимы на других территориях.

С жалобами ведомство обратилось к президенту Владимиру Путину, который поручил внести соответствующие изменения в законодательство.

Также в поправках числится пункт, который предусматривает штраф до 200 тысяч рублей для должностных и юридических лиц за несвоевременные предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.