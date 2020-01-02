Ежемесячный трудовой патент для мигрантов в Москве подорожал до 5350 рублей

Сумма платы за право на работу в Москве для иностранцев в 2020 году составит 5350 рублей, передает «Интерфакс». Соответствующая поправка внесена в столичное законодательство Мосгордумой.

В прошлом году цена патента была на 350 рублей ниже, а в 2018 году мигрант должен был отдавать за право работать в Москве 4500 рублей. С 2015 года эта норма распространяется на граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Молдавии и Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что эта мера введена для того, чтобы мигранты не обходились столичному работодателю дешевле, чем граждане РФ.

Департамент экономической политики и развития Москвы сообщал, что поступления в бюджет в виде НДФЛ за счет мигрантских патентов составили 18 миллиардов в 2019 году. В конце года патенты обрели 427 тысяч человек.

Ранее патент на право работы подорожал и в Московской области. Теперь он стоит 5 100 рублей, что на 250 рублей дороже, чем в 2019 году.