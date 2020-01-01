В Новый год на Тверской улице в Москве задержали 40 пикетчиков

В новогоднюю ночь в центре Москвы проходили одиночные пикеты в поддержку политзаключенных, их участников задержали.

Как сообщает «ОВД-Инфо», первым задержанным стал мужчина, стоявший в одиночном пикете с плакатом «Режешь оливье - невиновные люди сидят в тюрьме. Свободу политзаключенным!». Полицейские задержали его после отказа предъявить документы. Вскоре в автозаке, в который препроводили задержанного, оказались еще около дюжины одиночных пикетчиков, затем – еще несколько их соратников, пытавшиеся выяснить у полиции основания задержаний.

Общее число задержанных превысило 40 человек, сообщает NEWSru.com со ссылкой на канал издания Doxa в Telegram.

Многих задержанных отпустили накануне боя курантов, часть из них – без составления протокола, но под обязательство о явке. Встретил Новый год в отделении полиции мужчина, который раздавал задержанным телефоны правозащитников, он утверждает также, что при задержании был избит.