Папа римский Франциск отбился от слишком настойчивой женщины на праздновании

Папа римский, приветствуя верующих 1 января на площади Святого Петра в Риме, столкнулся с грубостью женщины в толпе.

Франциск двигался вдоль края толпы верующих и пожимал им руки. Одна из женщин, дождавшись рукопожатия, схватила понтифика за руку и не отпускала ее, когда он повернул в другую сторону.

Рука Папы римского вывернулась, это видимо причинило ему боль. Женщина между тем просила Франциска «остаться».

Недовольный Папа римский повернулся обратно к женщине и, пытаясь выдернуть свою руку, несколько раз шлепнул женщину по рукам свободной ладонью. То же сделал и один из сопровождавших понтифика. Видео инцидента, распространенное Vatican Media, публикует в Twitter американский телеканал CBS News.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd