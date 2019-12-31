В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина – 2019

Новогоднее телеобращение президента уже успели посмотреть на Камчатке, где время опережает московское на девять часов.

Жители Камчатки и Чукотки традиционно первыми в России встречают Новый год: как известно, когда в Москве 15 часов, в Петропавловске-Камчатском полночь.

Видеозапись новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам появилась на Youtube 31 декабря на одном из каналов, специализирующихся на записях телеэфиров. В углу выложенного в Сеть видео находится логотип Первого канала.

Путин напомнил, что россияне находятся «на пороге уже третьего десятилетия XXI века» и живут «в бурное, динамичное, противоречивое время».

Президент не в первый раз в истории своих новогодних обращений последних лет подчеркнул, что от усилий каждого россиянина зависит общее будущее страны и «будущее наших детей» и что «только вместе» реально добиться решения задач, стоящих перед обществом и страной.

«Наше единство – это основа достижения любых, самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки – героическое, несгибаемое поколение победителей», – заявил Путин, предваряя поздравление фронтовиков и тружеников тыла с наступающим Новым годом, и напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения», – пожелал россиянам Владимир Путин.