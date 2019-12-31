Тоннель до "Улицы Новаторов" проложат на безопасной для застройки глубине

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о строительстве третьего тоннеля Коммунарской линии метро.

По словам Хуснуллина, строительство на глубине 17–30 м «полностью обезопасит существующую застройку районов Обручевский и Коньково от возможных воздействий».

Коммунарская линия метро должна прийти в районы Новой Москвы. Сейчас одновременно ведется прокладка обратного тоннеля от станции «Улицы Новаторов» к станции «Университет дружбы народов», а также перегона между станциями «Университет дружбы народов» и «Улица Генерала Тюленева», сообщает Агентство городских новостей «Москва».