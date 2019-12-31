Столичные мошенники "маскируются" под Роспотребнадзор

Жители Москвы и местные бизнесы получают поддельные уведомления о якобы присужденных штрафах с поддельными реквизитами.

Как сообщает агентство «Москва», о поддельных сообщениях, распространяемых от имени организации, сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве обращают внимание, что в настоящем поставлении о назначении наказания в качестве получателя может быть указан только счет в территориальном органе Федерального казначейства.

В случае сомнений и подозрений при получении уведомлений, выглядящих официально, в столичном управлении Роспотребнадзора советуют обращаться в ведомство по телефону в Москве (495) 687-29-86.

Напомним, ранее Роструд информировал о похожих действиях мошенников, которые «маскировались» под трудовую инспекцию.