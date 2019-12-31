Слух о теракте в Магнитогорске год назад вбросили из-за границы, считает Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации ряда СМИ о расследовании взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 года.

По словам представителя Путина, «слухи о том, что это был теракт, появились буквально через несколько минут после этих событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран». Песков отметил, что Кремль обращал на это внимание СМИ и год назад, передает «Интерфакс».

«Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии, но в настоящее время кроме как слухами эту информацию назвать нельзя», – добавил Песков и отверг предположения о том, что распространению таких версий произошедшего мог способствовать недостаток официальной информации: «Это не связано с информированием. Эти слухи искусственно навязываются, вбрасываются, и муссирование этих слухов идет на руку тем, кто это делает», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

На минувшей неделе портал Baza опубликовал видеорасследование, в котором журналисты настаивают, что взрыв в доме по адресу улица Карла Маркса, 164 в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, унесший жизни 39 человек, был терактом. Расследование получило неоднозначные оценки, в том числе среди коллег журналистов.

Накануне издание «Новая газета» также сообщило, что неоднократно безрезультатно обращалось в Следственный комитет России с запросом информации о причинах взрыва в доме, а также взрыва в маршрутном такси, последовавшего 1 января, о стрельбе на месте второго взрыва и массовых проверках и задержаниях в городе в последующие дни.