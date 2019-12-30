Январская индексация пенсий на 6,6% затронет около 32 млн россиян, считают в ПФР

В пресс-службе Пенсионного фонда России сообщили, что индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров коснется 32 миллионов человек, передает ТАСС.

«По предварительным данным, индексация коснется 32 миллионов неработающих пенсионеров. Выплаты пенсионеров, которые в течение года завершат работу, также будут повышены, на все пропущенные индексации», — говорится в релизе.

С 1 января ПФР планирует провести индексацию пенсий на 6,6%, таким образом, как заявляют в ведомстве, размер пенсии по старости для большинства неработающих пенсионеров составит 16 500 рублей, что примерно на тысячу рублей больше, чем на данный момент.