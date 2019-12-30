В 2019 году россияне стали использовать в 1,5 раза больше мобильного интернета

По данным Минкомсвязи, за первые три квартала 2019 года объем трафика мобильного интернета в России увеличился на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передают «Известия».

Таким образом за три квартала текущего года мобильный интернет-трафик составил 10,9 миллиардов гигабайт против 10,2 миллиардов гигабайт за весь прошлый год, но он все ещё в разы уступает домашнему интернету, на который с января по сентябрь пришлось более 33 миллиардов гигабайт трафика. При этом рост годовых объемов здесь составил лишь 18,5%.

Однако рост мобильного интернета может быть ещё больше, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, оценки Минкомсвязи могут носить консервативных характер. Такую позицию он объясняет увеличением эффективности работы сети 4G: «Пользователь за единицу времени может скачивать значительно больше данных, чем в 3G. И абоненты охотно этим пользуются, наращивая потребление трафика и свои платежи операторам», — поясняет он, отмечая, что также возрос интерес к видео-контенту, который чаще смотрят на мобильных устройствах. По его словам, треть всего трафика приходится на YouTube.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин с такой оценкой соглашается, подчеркивая, что видео — весьма «тяжелый» контент. Он также добавляет, что на рост мобильного трафика повлияло распространение мобильных устройств в регионы страны.

Кусков также считает, что, несмотря на рост цен на услуги мобильных операторов на 10-12 процентов в течение 2019 года, их цена до сих пор остается одной из самых низких в мире.

Ранее Sobesednik.ru сообщал об увеличении цен на тарифы крупнейших сотовых операторов, которое обуславливают, в частности, появлением новых законов.