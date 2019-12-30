СМИ: в противотуберкулезном санатории, где оскорбляли детей, водятся вши

В Минздраве Красноярского края заявили, что сотрудники детского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка», которые оскорбляли детей на видео, распространенном телеканалом «ТВК Красноярск», отстранены от работы на время проверки, передает ТАСС.

На видео одна женщина в белом халате грубо хватает ребенка за руку и кричит на него, а другая угрожает плачущему ребенку, что отправит его в «дурку», где его «обколят».

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — заявили в ведомстве.

При этом канал «360» опубликовал слова бабушки одной из пациенток санатория, которая, как утверждается, передала видеозапись в СМИ. Она заявила, что перед этим показывала ролик руководству заведения, где ей ответили, что «наших детей там не обижают».

Женщина также рассказала, что в «Пионерской речке» не следят за гигиеной детей и там распространены вши: «У нас были вши, мы вши эти вывели, потом мы опять этими вшами заразились. У них дети все там вшивые. Мне внучка рассказывает, у одной аж по голове ходят. Я сама лично покупала шампунь, чтобы вывести. Это же медицинское учреждение, должно как-то, что-то».

По её словам, дети, которые зачастую приезжают в санаторий из других городов, находятся там в состоянии страха, а раньше у них даже отбирали телефоны.