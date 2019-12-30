Лишь четверть россиян готовы рекомендовать место своей работы друзьям

Согласно данным опроса Аналитического центра НАФИ, 52% россиян не удовлетворены своим местом работы, однако 77% респондентов не намерены менять его в ближайшие полгода.

«Несмотря на то, что индекс лояльности работодателю растет уже на протяжении двух лет и по нашим прогнозам продолжит умеренный рост, результаты исследования демонстрируют пассивность работающих россиян. Каждый второй сотрудник не удовлетворен своими отношениями с работодателем и нелоялен ему, но увольняться не собирается. Нелояльный и немотивированный сотрудник — это убытки для компании, а значит и для всей экономики в целом», — поясняет руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

При этом лишь 25% опрошенных готовы рекомендовать свое место работы знакомым, а ещё 19% в целом удовлетворены им, но рекомендовать друзьям не станут.

Наиболее частой (23%) причиной недовольства работодателем является низкая заработная плата, а на втором месте (для 19% респондентов) — высокая загрузка. Среди причин для рекомендации места работы россияне называют высокую зарплату в 26% случаев, стабильность — в 18%, а удовлетворенность коллективом и руководством — в 19%.