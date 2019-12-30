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Глава Гидрометцентра заявил о "красном" январе из-за аномально теплой погоды

Общество
14:29, 30 декабря 2019

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в январе ожидается «теплая аномалия», передает РИА Новости.

По его словам, теплая погода будет наблюдаться на территории всей страны, за исключением Забайкалья, Иркутской области и Чукотки, где температура будет ниже нормы.

Он пояснил, что из-за принятого в метеорологии обозначения на карте такая погода обозначается оттенками красного, поэтому её называют «красной». «Большая часть территории страны закрашена красным, розовым цветом. Значит, ожидается теплая аномалия», — говорит он.

Глава ведомства также отметил, что 2019 год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений, а в мире он занял второе место по этому показателю после 2016 года.

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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