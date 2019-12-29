Синоптики обещают москвичам снег и небольшой мороз в ночь на 1 января

В новогоднюю ночь на европейской части территории России ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, новый атлантический циклон, который принесет с собой снегопады и метели, начнет влиять на погоду европейской части России уже 30 декабря.

Днем 29 декабря температура воздуха в столичном регионе составит -8…-1 градуса, а в ночь на 30 декабря ожидается похолодание.

В Москве ночь на 30 декабря, по прогнозам синоптиков, станет самой холодной с начала этой зимы и в целом для декабря 2019 года. В столице ожидается -7…-5 градусов, в Подмосковье стобики термометров могут опуститься до -10.

Днем 30 декабря характер погоды в ЦФО резко изменится. Атмосферное давление понизится, выпадет снег. Подует сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 13-18 м/с, ожидается метель. Образуется снежный покров высотой до пяти сантиметров. Температура в Москве составит -3…-1.

В последний день года в столице вновь потеплеет, климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов. В Москве ожидается +1…+3 градуса, в Московской области — -2…+3 градуса.

В ночь на 1 января на значительной части территории европейской России синоптики прогнозируют небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Температура воздуха, по информации Гидрометцентра, сохранится в пределах -5…0 градусов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что у входа в московский парк «Зарядье» насыпали сугробы снега, чтобы москвичи и гости столицы почувствовали новогоднюю атмосферу.